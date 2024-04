Tällaista kriisiapua kouluampumisen nähneille oppilaille on annettu – asiantuntija neuvoo, miten käsitellä tapahtumaa lapsen kanssa

Valtakunnallisen psykososiaalisen tuen koordinaattori Katariina Halonen kertoo MTV Uutisille, että tapahtuman todistaneille lapsille on annettu apua jo koulun tiloissa.

– Oppilaita kaikkia on erikseen puhutettu, heille on tarjottu kriisiapua ja tullaan varmistamaan, että he saavat jatkossa apua ja tukea, kertoo Halonen.