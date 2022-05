Tällaisia ruokia tutkijat suosittelevat sepelvaltimotaudista kärsiville

Glykeeminen indeksi tarkoittaa ruoan aikaansaamaa verensokerin nousua verrattuna vastaavaan määrään glukoosia eli sokeria. Mitä suurempi glykeeminen indeksi on, sitä nopeammin ja enemmän verensokeri nousee. Pieni glykeeminen puolestaan kertoo tasaisemmasta ja vähäisemmästä vaikutuksesta verensokeriin.

Hiilihydraattien laadun yhteydestä kohonneeseen sydän- ja verisuonisairauksien sekä tyypin 2 diabeteksen riskiin on saatu aiemminkin viitteitä. Uusi tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että hitaasti imeytyvien hiilihydraattien syöminen on hyväksi sydänterveydelle.

Hiilihydraattien merkitys sydänpotilaalle – panosta kuituihin

Sepelvaltimotauti on suomalaisten yleisin kuolinsyy. Tauti johtuu sydämen hapensaannista ja ravitsemuksesta huolehtivien valtimoiden seinämien kovettumisesta ja ahtautumisesta. Sepelvaltimotaudin ensimmäinen oire voi oire voi olla sydäninfarkti.

Sepelvaltimotaudin hoidossa yhtä tärkeää kuin lääkehoito on huolehtia terveellisistä elintavoista eli savuttomuudesta, säännöllisestä liikunnasta sekä terveellisestä ruokavaliosta. Terveellisessä ruokavaliossa hiilihydraattien laatu on tärkeää. Kasvisten, hedelmien ja marjojen lisäksi hyviä hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja saa täysjyväviljasta.

Täysjyväviljassa ovat tallella viljan kuoriosan kuidut, vitamiinit sekä kivennäisaineet. Vain viljan ydinosaa hyödyntävässä valkoisessa viljassa ravintoaineet on puhdistettu, minkä vuoksi tällaisia tuotteita tulisi käyttää harkiten.

Erityisesti kuidut vaikuttavat hiilihydraattien imeytymisnopeuteen. Mitä enemmän ruoassa on kuitua, sen tasaisempana verensokeri pysyy. Kohonnut verensokeri on haitallista sydänterveydelle, ja diabetes on merkittävä sepelvaltimotaudin riskitekijä.