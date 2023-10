Tähtipelaaja hävisi kokonaan maailmanlistalta

Syy on yksinkertainen: Kyrgios on loukkaantumisen takia pelannut niin vähän otteluita tänä vuonna, että hänet siirrettiin ATP-listalta sivuun.

Parhaimillaan ATP-rankingin sijalla 13 ollut australialainen on pelannut tänä vuonna vain yhden ATP-ottelun, ja senkin hän hävisi Kiinan Yibing Wulle erin 0–2.

Kyrgios on kärsinyt useista vammoista. Alkuvuodesta polvivamma oli riesana ja se pitikin lopulta operoida. Kesän jälkeen Kyrgios on kärsinyt ikävästä rannevammasta, mikä on estänyt pelaamisen.