Syyttäjä: Varkaat veivät entiseltä presidentiltä salkun, jossa oli 150 000 dollaria käteistä – ostivat Toyotan, Hondan ja sikoja

Hallituksen omistama media raportoi, että vastaajien joukossa on Mugaben sukulainen Constantia Mugabe. Hänellä oli syytteen mukaan avaimet entisen presidentin maaseutukartanoon Zvimbassa pääkaupunki Hararen itäpuolella. Mugabe on saanut pitää Zvimban-talonsa syrjäyttämisensä jälkeen.

Autoja, sikoja ja nautoja

Tapauksessa syytetään myös neljättä henkilöä, mutta häntä ei ole toistaiseksi tavoitettu. Kolme oikeudessa vastannutta on vapautettu takuita vastaan.

Mugabe on syrjäyttämisensä jälkeen viettänyt paljon aikaa Singaporessa, jossa hän on saanut hoitoa paheneviin sairauksiinsa. On epäselvää, oliko hän paikalla Zvimban-asunnossa rikosten tapahtuessa.