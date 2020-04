Syöpien ilmaantuvuus vaihtelee koulutusasteen mukaan – erityisen suuret erot keuhkosyövän kohdalla

Miehillä syöpäilmaantuvuus on peruskoulutetuilla korkeampi kuin korkeakoulutetuilla, kun taas naisilla ilmaantuvuus on korkeakoulutetuilla korkeampi.

Syy naisten välisiin eroihin on Syöpäjärjestöjen mukaan se, että naisilla yleiset syövät, eli esimerkiksi rintasyöpä ja ihomelanooma, ovat korkeakoulutetuilla yleisempiä.

Suurimmat erot syövän ilmaantuvuudessa koulutusasteiden välillä on keuhkosyöpätapauksissa. Eniten keuhkosyöpää on niillä, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Naisten kohdalla ero on kaksinkertainen ja miehillä 2,5-kertainen verrattuna korkeakoulutettuihin.