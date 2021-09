Synnyttikö tulipallo taivaalla Helsingin viimeöisen hurjan pamauksen? "Se on yksi mahdollisuus"

Yksi mahdollinen äänihavaintojen aiheuttaja on meteori tai meteoriitti, pohtii pitkän linjan tähtiharrastaja ja Ursan tulipalloryhmässä toimiva Jarmo Moilanen MTV Uutisten haastattelussa.

Moilanen toteaa, että pamaushavaintoihin on yleensä kolme pääsyytä:

– Se on joko räjäytystyömaa tai hävittäjät. Ja kolmas pamauksia aiheuttava ilmiö ovat sitten meteoriitin putoamiset, jos ukkosia ei lasketa, Moilanen toteaa.

– Se on yleensä merkki siitä, että kappale on tullut tarpeeksi alas ilmakehässä niin, että paineaalto on päässyt syntymään siitä.