Suurpedot pelottavat suomalaisia aiempaa enemmän, yleisimpiä pelot ovat susireviireillä

– Suurpetojen pelon yleistymisen syystä on vaikea antaa suoraa arviota. Yksi selkeä vihje on, ettei kyse ole ainakaan yksin siitä, miten suurpedoista puhutaan mediassa tai minkälainen kuva niistä luodaan. Todella monella lajilla on tässä kyselyssä samankaltainen kehityskaava, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jani Pellikka.