Suuri pakolaismäärä ei ole ollut turkkilaisten mieleen, sanoo tutkija – "Voisi kysyä, miksi Turkki ei jo aiemmin avannut rajoja?"

– Turkin ulkoministeriön tiedotteessa ilmoitetaan, että minkään näköistä muutosta pakolaispolitiikkaan ei ole tehty. Se on se ainoa virallinen ilmoitus, mikä on tehty, Leinonen kertoo STT:lle.

Turkkilainen uutistoimisto DHA on kertonut aiemmin, että noin 300 ihmistä on matkalla Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle pyrkiäkseen EU:hun. Joukossa on kerrottu olevan syyrialaisia, iranilaisia, irakilaisia, marokkolaisia ja pakistanilaisia. Toisen ryhmän on puolestaan kerrottu pyrkivän meriteitse Kreikkaan Lesboksen saarelle.