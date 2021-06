Susi hyökkäsi miehiä kohti Nivalassa – petoyhdysmies heilutti talikkoa ja yritti häätää villieläintä: "Se oli kammottava tilanne"

Susi hyökkäsi täyttä vauhtia päin

Odotus tuntui pitkältä

"Kammottava tilanne"

"Hetihän ne käy kurkkuun kiinni"

50 vuotta metsästänyt Kukkola ei ole koskaan kokenut vastaavaa. Hän on kohdannut metsässä karhuja ja ilveksiä, mutta eläimet ovat aina lähteneet nopeasti hätistelyitä pakoon. Siksi suden hyökkäys tuli täytenä yllätyksenä.

Kukkola painottaa, että suden kohdatessa ei saisi kääntää selkäänsä tai lähteä pakoon. Hän kehottaa ihmistä tekemään itsestään mahdollisimman suuren ja uhkaavan. Kukkola kuitenkin tietää omasta kokemuksesta, että tavallisen ihmisen on vaikeaa puolustautua.

–Hetihän ne yrittää kurkkuun kiinni. Susi on tosi painava ja korkea. Pitää olla tosi tottunut ja riski-ihminen, joka sille voi paljain käsin jotain.

"Tiesi varmasti, että olemme ihmisiä"

Mysteeriksi on jäänyt, miksi susi käyttäytyi niin erikoisesti. Kukkola on varma, että peto tiesi miesten olevan ihmisiä, eikä luullut miehiä saaliseläimiksi. Kukkola ja talon isäntä puhuivat kovalla äänellä ja heiluttivat talikkoa.

On vaikeaa arvioida, onko samaa sutta nähty alueella toukokuun jälkeen. Kukkola kertoo, että susia on näkynyt, mutta saman eläimen tunnistus eri silminnäkijöiden kesken on vaikeaa.