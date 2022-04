Susanna Laine hassutteli somessa – seuraajat innostuivat juontajan ysärisaparoista

Suosittu juontaja Susanna Laine julkaisi Instagramissaan hauskan kuvan, jossa kyselee seuraajiltaan tämänhetkisiä hiustrendejä. Kuvassa ex-Salkkarit tähti on virittänyt pitkistä kutreistaan hauskat saparot. Postauksen yhteyteen Laine on kirjoittanut kysymyksen.

– Onks saparot vielä IN vai mikä se sana nyt on?! Mintissä? Mitääh, hän kirjoittaa.

– Joo kyl ne on viel ihan legit, mut iteki oon niin boomeri jo, että on menny ohi, jos nää onki jo ihan out, yksi kommentoi