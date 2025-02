Supertähteä syytettiin rasistisesta häirinnästä – oikeus päästi pälkähästä

Tähtijalkapalloilija Sam Kerr on todettu syyttömäksi poliisin törkeään rasistiseen häirintään.

Oikeuteen asti edennyt tapaus juontaa juurensa vuoden 2023 tammikuuhun, kun Kerr ajautui riitaan taksikuskin kanssa ollessaan viettämässä iltaa kumppaninsa Kristie Mewisin kanssa.

BBC:n mukaan Kerr ja Mewis eivät suostuneet maksamaan taksikuljettajalle siivouskustannuksia, joita toisen matkustajan pahoinvointi oli aiheuttanut. Kuski vei kaksikon poliisiasemalle, jossa Kerr oli kutsunut paikalle saapunutta poliisia ”tyhmäksi ja valkoiseksi”.

Kerr ei kieltänyt oikeudessa käyttäneensä kyseisiä sanoja, mutta kielsi sanojen käytön rasistisena solvauksena.

– Hän käytti valtaansa ja etuoikeuttaan minuun, koska hän syytti minua sellaiseksi, jollainen en ole. Yritin ilmaista sitä valtaa ja etuoikeutta, joka heillä on. He eivät ikinä voi ymmärtää, mitä me olimme joutuneet kokemaan, ja sitä, että pelkäsimme henkemme puolesta, Kerr perusteli oikeudessa.

Oikeus totesi tiistaina Kerrin syyttömäksi rasistiseen häirintään.

31-vuotias Kerr on yksi naisjalkapalloilun suurimmista tähdistä.