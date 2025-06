Superlupauksella raastava tie NHL:n ykkösvaraukseksi – kolme kuolemantapausta lähipiirissä

Jääkiekkoliiga NHL:n varaustilaisuuden ennakoitu ykkösnimi Matthew Schaefer on kulkenut henkisesti raskaan tien tähän pisteeseen. Kolme kuolemantapausta lähipiirissä ovat haastaneet 17-vuotiasta superlupausta niin pelaajana kuin ihmisenä.

Matthew Schaefer, jonka ennustetaan tulevan valituksi ensimmäisenä lauantain vastaisena yönä käytävässä NHL-draftissa, on kokenut nuoresta iästään huolimatta enemmän kuin monet muut.

Schaeferin maailma järkkyi helmikuussa 2024, kun hänen äitinsä Jennifer kuoli rintasyöpään.

– Äitini taisteli syöpää vastaan kahden vuoden ajan, ja kaipaan häntä kovasti, Schaefer sanoi NHL:n verkkosivuilla.

– Hän on yksi vahvimmista ihmisistä, jotka tunnen. Kukaan ei halua nähdä äitinsä käyvän sellaista läpi, mutta tiedän, että hän on kanssani joka päivä, riippumatta siitä, mitä teen. Hän on edelleen hengessäni mukana. Tiedän, että hän istuu eturivissä jokaisessa pelissäni.

Suru-uutinen tuli vain kolme kuukautta sen jälkeen, kun Schaeferin isäntäperheen äiti oli jäänyt junan alle ja kuollut. Tapaus luokiteltiin itsemurhaksi. Scheafer oli asunut perheen luona muutettuaan jääkiekon perässä pois kotoa.

Joulukuussa Schaeferin lähipiiristä kuului vielä kolmas suru-uutinen, kun OHL-seura Erie Ottersin tähtipuolustaja oli valmistautumassa nuorten MM-kisoihin Kanadan kanssa. Tuolloin hänen mentorinsa ja Ottersin seuraomistaja Jim Waters kuoli sydänkohtaukseen.

Schaefer on kuitenkin pysynyt vahvana ja noussut jaloilleen jokaisen takaiskun jälkeen.

– Olen kokenut paljon, mutta olen paljon vahvempi, koska olen käynyt nämä asiat läpi, Schaefer sanoi.

– Kun olin nuorempi ja löin varpaani, luultavasti ajattelin että maailma on loppumassa. Mutta kaiken kokemani jälkeen on niin paljon pahempia asioita, joita elämässä voi tapahtua.

Matthew Schaefer Kanadan paidassa marraskuussa 2024.2024 Getty Images

– Joka ikinen päivä haluan vain pysyä positiivisena. Tee parhaasi ja ole hyvä ihminen, koska et voi koskaan tietää, mitä muut ihmiset ovat kokeneet, Schaefer kannustaa.

Schaeferillä ei ole ollut aina helppoa jääkiekonkaan puolella. Hän pelasi tällä kaudella vain 17 ottelua OHL:ssä, kun hän mursi solisluunsa Ottawassa järjestetyissä nuorten MM-kisoissa.

Näissä otteluissa hän takoi Erielle kuitenkin vaikuttavat tehot 7+15=22. Hänen 1,29 pisteen keskiarvonsa oli kolmanneksi paras kaikkien yli 15 ottelua pelanneiden OHL-puolustajien vertailussa.

Tilanne on siitä hämmästyttävä, ettei yksikään pohjoisamerikkalainen kenttäpelaaja ole tällä vuosisadalla ollut NHL Central Scoutingin lopullisessa rankingissa ykkösenä pelattuaan alle 20 ottelua kauden aikana.

Schaefer on kuitenkin antanut kaikki tarvittavat todisteet pelaamissaan otteluissa. Schaefer on eliittitason puolustajalupaus, jonka luistelutaito, puolustustietoisuus ja kyky rakentaa peliä ovat arvioiden mukaan poikkeuksellisella tasolla.

Siksi Schaeferin nimen odotetaankin kuuluvan heti ensimmäisenä, kun NHL-draftin avaava New York Islanders ilmoittaa ensimmäisestä valinnastaan Los Angelesissa lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Ja hänen äitinsä on varmasti Schaeferin mielessä, kun hän kiipeää portaat ylös draft-tilaisuuden päälavalle.

– Ajattelutapani on muuttunut. Se mitä äitini koki, ja miten hän hymyili läpi syövän eikä antanut minkään vastoinkäymisen masentaa häntä... Ihailen häntä siitä.

– Toivon, että olisin itsekin yhtä vahva kuin hän.

Lähteet: NHL, TSN