Suosikkisarja The Crown etsii prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kaksoisolentoja – ulkonäkö kokemusta tärkeämpää

Netflixin supersuosittu The Crown -sarjan viimeisen kauden roolitustyö on alkanut. Tuoreella kaudella tullaan näkemään muun muassa prinssi William ja herttuatar Catherine , joiden näyttelijät ovat paraikaa haussa.

Fanien harmiksi Katen roolista suunnitellaan vain suhteellisen pietä sivuroolia. Roolituksessa etsitään erityisesti näyttelijää, joka onnistuisi vangitsemaan herttuattaren "brittiläisen eleganssiuden". Tiimi haluaakin esittää herttuattaren sarjassa vain, jos he löytävät juuri oikean näyttelijän.

– Cambridgen herttuattaren rooli The Crown -sarjassa on sarjan tekijöille helppo voitto. Tekijät tietävät, että se kasvattaa katsojakuntaa, tv-alan lähde kommentoi The Sunille.