Suosikkiartisti kertoo villeimmän urheilumuistonsa vuodelta 2022: "Rommikolaa Stanley Cupista"

– Olisiko se kuitenkin Iivo Niskanen . Olympiakulta on kuitenkin aika kova saavutus. On todella monia upeita ehdokkaita, Ramses II sanoo.

– Suomalainen nuori sukupolvi on tehnyt vaikutuksen. Vuoden 2016 Nuorten maajoukkue, josta nykyään melkein jokainen pelaaja pelaa NHL:ää. Sillä porukalla on luonne, että ei pelätä voittamista, vaan päinvastoin. Muilla on löysät housussa.