Suora kello 10: Kenestä Li Anderssonin seuraaja? Vasemmistoliitolle uusi puheenjohtaja

Äänestyksessä oli kolme ehdokasta, kansanedustajat Minja Koskela ja Laura Meriluoto sekä aluevaltuutettu Gashaw Bibani . Heistä Koskelalla ja Meriluodolla on realistiset mahdollisuudet tulla valituksi.

Nouseeko puheenjohtajaksi yllätysnimi Kuopiosta?

Koskelaa on pidetty ennakkosuosikkina, mutta Meriluoto on saanut syksyn aikana taakseen vahvaa kannatusta.

Meriluoto on Koskelan tavoin ensimmäisen kauden kansanedustaja. Meriluoto on sosiaali- ja terveysalan järjestöammattilainen, joka on työskennellyt muun muassa asunnottomuuden ja päihdeongelmien parissa.