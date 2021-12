Suomi kohtaa Ruotsin MM-finaalissa – oliko tappiollinen avauskohtaaminen silkkaa vilunkipeliä?

– Ruotsi karvaa korkealta ja haluaa pitää palloa. Meille hyvä ottelun alku on tärkeä, jotta saamme peliin kunnon tunteen ja sitten maaleja, korosti Suomen tähtihyökkääjä Veera Kauppi naisten MM-kisasivustolla.

Ruotsalaiset antoivat kritiikkiä ottelun jälkeen, että Suomi ei olisi pelannut lähellekään täydellä teholla ottelussa. Ottelun jälkeen Kauppi oli todennut Instagramin tarinassaan, että ansa on viritetty. Kauppi pelasi alkusarjan kohtaamisessa vain ylivoimat, ja Suomi piti muutenkin kynttilää vakan alla.

– Tiedän, että pelaamisemme on mennyt siellä päässä ihon alle, eivät olleet ehkä kauhean tyytyväisiä siihen, miten pelasimme, Kauppi valotti viikolla.

Naisten maailmanmestaruudesta on pelattu vuodesta 1997. Ruotsi on voittanut 12 mestaruudesta yhdeksän, joista seitsemän peräkkäin vuodesta 2007 lähtien.

Suomi on lajin naisten MM-ykkönen Borlängen 1999 kisoista ja Riian 2001 kisoista. Mitaleilla Suomi on ollut joka kerta, ja koossa on kaksi kultaa, seitsemän hopeaa ja kolme pronssia. Edellisissä MM-kisoissa Sveitsissä Suomi oli kolmas, kun tie finaaliin katkesi niukkaan 4–5-välierätappioon Ruotsille.