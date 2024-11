Suomi keskeyttää kehitysyhteistyön Somalian kanssa – syynä epäonnistunut takaisinotto

Suomi keskeyttää kahdenvälisen kehitysyhteistyön maaohjelman Somalian kanssa, tiedottaa ulkoministeriö. Ministeriön mukaan maaohjelma keskeytetään, sillä takaisinottoyhteistyö Somalian kanssa ei ole edistynyt toivotulla tavalla.



Maaohjelma keskeytetään asteittain niin, että käynnissä olevat hankkeet saatetaan loppuun. Ulkoministeriön tiedotteen mukaan keskeytys ei koske humanitaarista apua, kansalaisjärjestöjä tai yksityisen sektorin tukea.



Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti Suomen kehitysyhteistyö on ehdollistettu omien kansalaisten vastaanottamiselle ja kansainvälisen sääntöperusteisen järjestyksen tukemiselle.



Ulkoministeriön mukaan Somalian maaohjelmaa voidaan jatkaa, jos edistystä havaitaan toimivien ja kestävien paluuratkaisuiden luomisessa. Vuodesta 2025 lähtien Suomen ja Somalian kahdenväliselle kehitysyhteistyölle oli varattu 8–9 miljoonaa euroa vuodessa.



Somalia on Suomen pitkäaikainen kehitysyhteistyön kumppanimaa. Ministeriön mukaan yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi kriisinhallinnassa ja rauhanvälityksessä.



Ulkoministeriö kertoo jatkavansa tiivistä yhteistyötä sisäministeriön kanssa takaisinottoyhteistyön edistämiseksi. Keskustelua muuttoliikkeen hallinnasta käydään myös EU:n ja Somalian kesken sekä kahdenvälisesti että alueellisesti.



Ministeriö lisää tiedotteessaan, että Somalian hallitus on ollut halukas käymään takaisinottoyhteistyötä koskevaa dialogia Suomen kanssa.