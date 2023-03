Suomi hakee Kalevalalle Euroopan kulttuuriperintötunnusta

Vuonna 1849 julkaistu Kalevala on kaunokirjallinen teos, jonka Elias Lönnrot kirjoitti karjalaisten ja suomalaisten kansanrunojen pohjalta. Kalevala on samalla osa eurooppalaista eeposperinnettä, ja sillä on SKS:n mukaan ollut alusta lähtien vahva yhteiskunnallis-poliittinen ulottuvuus.