Suomessa todettu 496 uutta koronavirustapausta – tammikuun toistaiseksi korkein lukema

STT kertoo, että viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 281 uutta tartuntaa. Luku on 804 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana tartuntoja on raportoitu 2 450, joka on 619 tartuntaa enemmän kuin aiemmalla vastaavalla ajanjaksolla.