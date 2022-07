Suomessa on todettu yhteensä kymmenen apinarokkotartuntaa – määrä tuplaantunut viime päivinä

Tauti ei tyypillisesti tartu lyhyissä arkielämän kohtaamisissa ja se paranee yleensä itsestään muutamassa viikossa. Valtaosa Afrikan ulkopuolella tänä vuonna todetuista tartunnoista on saatu seksissä, THL kertoo. Riski taudin leviämisestä laajemmin väestöön on THL:n mukaan pieni.

Maailmanlaajuisesti toukokuun puolivälin jälkeen on todettu runsaat 5 000 tartuntaa. Eniten tartuntoja on todettu Britanniassa, Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Kaikkiaan tartuntoja on ollut noin 50 maassa.