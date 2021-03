Suomessa on todettu keskiviikkona 779 koronatartuntaa, joista 100 alle 10-vuotiailla: Yksi korkeimmista päivälukemista

Todetuista tartunnoista valtaosa on lapsilla ja nuorilla aikuisilla. Alle 10-vuotiaita 779 tartunnan joukossa on tasan sata, 10-20-vuotiaita 143, 20-30-vuotiaita 151, 30-40-vuotiaita 132 ja 40-50-vuotiaita 116.

Pandemian aikana Suomessa on todettu yhteensä 63 889 koronatartuntaa. Viime keskiviikkona THL ilmoitti 797 tartunnasta, joka on suurin yksittäisen päivän tartunnoista ilmoitettu lukema. Tartuntoja lasketaan päivittäisiin lukemiin kuitenkin viiveellä useiden päivien, jopa viikkojen ajan.

Tilanne on pahin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa on todettu viikossa 2849 tartuntaa. Vielä kolme viikkoa sitten vastaava lukema oli 1742 tartuntaa.

Suomessa on annettu nyt yli 600 000 annosta koronavirusrokotetta, kertoo THL. Viimeisen vuorokauden aikana annoksia on annettu 24727, joten rokotteiden kokonaismäärä on nyt 600 476. Näistä ensimmäisiä annoksia on 515 218 ja toisia 85 258.