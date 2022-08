Suomessa on jopa yli 40 000 pedofiilia – Sexpon hanke pyrkii auttamaan: "Vastaanotolle on tunkua – ei tarvitse kertoa nimeä"

SeriE-hanke aloitettiin viisi vuotta sitten. Ajatuksena on pyrkiä ehkäisemään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia tarjoamalla lapsista ja nuorista seksuaalisesti tai romanttisesti kiinnostuneille ennaltaehkäisevää apua.

– Nyt on tilanne, että listat ovat täynnä ja vastaanotolle on tunkua. Eli ainakin asiakkaiden luottamus on saatu, mutta myös ammattilaisten, jotka ohjaavat (asiakkaita) hyvin hanakasti meille, hän jatkaa.