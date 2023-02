Suomessa ei ole lakia, joka sääntelisi yksityistä pysäköinninvalvontaa – "Voitaisiin välttää huomattava määrä oikeudenkäyntejä"

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry vaatii, että seuraavan eduskunnan on säädettävä yksityistä pysäköinninvalvontaa sääntelevä laki. Yhdistyksen mukaan tällaisen lain puuttuminen Suomesta on selvä epäkohta tavallisen autoilijan kannalta.

Suomessa noudatetaan korkeimman oikeuden linjausta

Valvontamaksuja pidetään sopimukseen perustuvina sopimussakkoina. Se on eri asia kuin kunnallisen pysäköinninvalvonnan tai poliisin määräämä pysäköintivirhemaksu. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on muistuttanut, että vaikka yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole nimenomaista lainsäädäntöä, on ajoneuvon kuljettajalla velvollisuus maksaa valvontamaksu, mikäli on pysäköinyt ehtojen vastaisesti.