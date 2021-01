Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs historiallisesta päivästä: "Hyvin tärkeän ajanjakson alku"

– Historiallinen päivä ja vallanvaihto. Johtuen viime päivien tapahtumista, ja niistä haasteista joita on ollut. Uskon, että hänen kaudestaan tulee historiallinen väistämättäkin, koska haasteisiin on löydettävä aika nopeasti vastauksia. Siinä mielessä tämä on hyvin tärkeän ajanjakson alku.