Rajavartiolaitoksessa osa työturvallisuuteen liittyvistä vastuista oli määritelty epäselvästi.
Helsingin käräjäoikeus on tuominnut valtion 70 000 euron yhteisösakkoon Rajavartiolaitoksen toiminnassa tehdystä työturvallisuusrikoksesta.
Syyte liittyi turmaan, jossa Rajavartiolaitoksen vene upposi ja ruorimies hukkui kesäkuussa 2020.
Laajemmin jutussa oli kyse siitä, oliko Rajavartiolaitoksen toiminnassa noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ennen turmaa.
Käräjäoikeus katsoi, että Rajavartiolaitoksessa osa työturvallisuuteen liittyvistä vastuista oli määritelty epäselvästi. Lisäksi oikeuden mukaan muun muassa vaarojen arvioinnin valvonta oli laiminlyöty.