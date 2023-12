Suomen tenniksessä uusi komea ennätys

Tennismaajoukkueiden uusi yleisöennätys on varmistunut, kertoi Tennisliitto. Miesten maajoukkueen Davis Cup -otteluun Portugalia vastaan on aikaa vielä reilu kuukausi, mutta Turussa pelattavaan otteluun on liiton mukaan myyty jo yhteensä 10 000 lippua.