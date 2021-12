Suomen sekajoukkue jäi MM-sekauintiviestin finaalissa kahdeksanneksi

– Oma uinti oli parempi kuin aamulla. Yritin keskittyä käännökseen, että en nousisi siinä liikaa, mutta kyllä se edelleen korkealle nousee. Oli todella siistiä uida tässä joukkueessa. Vaikka meillä on todella kova jengi, niin en olisi uskonut, että pääsemme finaaliin, koska kyse on kuitenkin MM-finaalista. Se, että finaaliuinnista saa rahaa on myös positiivinen asia, perhosuintiosuuden uinut Lahtinen kertoo.