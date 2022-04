Suomen sarjamurhaajista vain Michael Penttilän motiivi oli seksuaalinen – tällaisia myyttejä rikollistyyppiin liittyy

– Yksi tyypillinen myytti on, että sarjamurhaajilla olisi seksuaaliset motiivit. Todellisuudessa näin on vain kolmanneksella heistä, sarjamurhaajien rikospaikkakäyttäytymisestä väitöskirjan tehnyt oikeuspsykologi Tom Pakkanen kertoo.

He ovat myrkkyhoitajana tunnettu sarjamurhaaja Aino Nykopp, sarjakuristaja Michael Penttilä ja sarjahukuttaja Pekka Seppänen. Heistä ainoastaan Penttilän rikoksissa on ollut seksuaalinen motiivi.

Keskivertoa vähemmän älykkäitä

Toinen myytti on, että sarjamurhaajilla on niin pakonomainen tarve tappaa, että he eivät kykene lopettamaan. Kolmas väärä uskomus on, että sarjamurhaajat haluaisivat oikeasti jäädä kiinni teoistaan ja he leikittelevät poliisin kanssa.