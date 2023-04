Suomen Leluyhdistyksen uusi puheenjohtaja: "Aikuisilla ei saisi koskaan olla liian kiire olla läsnä"

Seidi Ailus on toiminut yhdistyksessä aiemmin Vuoden Peli -kilpailua järjestävän pelitoimikunnan puheenjohtajana. Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailuja arvostavat alan ammattilaisten lisäksi kuluttajat, joille tuotteen menestyminen kisassa on takuu laadusta ja turvallisuudesta.

– Tuotteita käyttävät pääasiassa lapset, joten on ehdottoman tärkeää, että me alana yhdessä teemme parhaamme turvallisen leikkimisen puolesta. Silloin kuluttajat luottavat meihin, kertoo Ailus.

Kuluttajien luottamus Leluyhdistykseen on keskeistä. Se perustuu sekä laadukkaisiin että turvallisiin leluihin ja peleihin.

Leikki jatkuu maailmantilanteesta huolimatta

Ailuksen mukaan lelualalla menee hyvin nyt ja tulevaisuudessa, sillä lapset leikkivät myös vaikeina aikoina. Toimivana esimerkkinä on koronapandemian aika, kun perheissä keräännyttiin aiempaa enemmän yhteisten leikki- ja pelihetkien pariin.

Lapsen etu on kaiken a ja o. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota lelujen laatuun ja turvallisuuteen eikä esimerkiksi tilata halpatuotteita ulkomaisista verkkokaupoista. Varsinkin EU:n ulkopuolella toimivissa nettikaupoissa liikkuu paljon väärennettyjä ja turvallisuudeltaan puutteellisia leluja.

– Lapsen turvallisuutta ei voi mitata hinnassa. On parempi panostaa laadukkaisiin leluihin ja peleihin kuin ostaa paljon halpoja tuotteita, joiden turvallisuudesta ei ole varmuutta, Ailus toteaa.

Vastuullisuus yksi lelualan suuntauksista

Yksi lelualalla kasvavista suuntauksista on vastuullisuus. Ailuksen mukaan tarjolla on paljon siihen liittyviä innovaatioita, ja erityisesti kierrätettävistä materiaaleista tehtyjen lelujen kysyntä on jo jonkin aikaa kasvanut.