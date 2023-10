Suomen Lapille kylmää kyytiä hittiohjelman katsojilta: "Heiltä loppui budjetti häämatkoille?"

Ensitreffit alttarilla -ohjelman brittiversion Married at First Sight UK:n tuoreessa jaksossa vierailtiin Suomessa, kun ohjelmassa avioituneet Mark ja Sean lähetettiin häämatkalle Lapin talvisiin maisemiin.

Vasta-avioituneen parin talvinen häämatkakohde poikkeaa melkolailla muista lomakohteista, joihin ohjelman osallistujia on aiemmin lähetetty viettämään häämatkaansa. Ohjelmassa pareja on lennätetty lemmenlomalle muun muassa Teneriffalle, Meksikoon, Mauritiukselle ja Antiguaan.

Markin ja Seanin häämatkakohde on herättänyt keskustelua Married at First Sight UK:n katsojien keskuudessa. Joidenkin katsojien mielestä Lappi häämatkakohteena on tason laskua ja kertoo tuotannon loppuneista rahoista.