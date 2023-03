Suomalaispuolustaja nousi huimalla tavalla NHL-seuran avainpelaajaksi – "Alusta alkaen huomasi"

Välimäki on pelannut jo useamman kauden Pohjois-Amerikassa, mutta todellinen läpimurto NHL:ään on antanut odottaa itseään. Tällä kaudella Välimäki on kuitenkin ottanut urallaan roiman kehitysaskeleen eteenpäin.

Kauden alla Calgary Flames heitti Välimäen waivers-listalle, josta Arizona poimi suomalaisen riveihinsä. Seurasiirto osoittautui onnenpotkuksi, sillä aavikon paahteessa Välimäki on löytänyt uralleen uuden suunnan.

– Paljon on tapahtunut omalla uralla viimeisten vuosien aikana, mutta nyt on saanut oikeasti pelata, nauttia ja kehittyä. Olen päässyt omanlaiseen rooliin viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana. Kyllä sen huomaa, että pikkuhiljaa kova työ alkaa palkitsemaan, Välimäki summaa MTV Urheilulle.

Välimäki on kauden edetessä vallannut hiljalleen suurempaa jalansijaa Arizonan takalinjoilla. Tammi-helmikuun vaihteesta lähtien tamperelaislähtöinen puolustaja on kirjannut joka ottelussa yli 20 minuuttia peliaikaa.

– Kauden mittaan on päässyt siihen pisteeseen, että saa oikeasti näyttää, millainen pelaaja pystyy tässä sarjassa olemaan. Toki olen vasta 24-vuotias. Välillä meinasi viimeisten vuosien aikana unohtaa, että kuinka nuori sitä olikaan. Nyt on päässyt oikeasti näyttämään. Tästä on suunta ylöspäin.

Välimäki on kiittänyt vastuusta. Monipuolinen puolustaja on tehnyt 70 pelaamassaan ottelussa 32 pistettä, mikä tekee Välimäestä NHL-kauden toiseksi tehokkaimman suomalaispuolustajan.

Arizonaan siirtyessä Välimäki aisti välittömästi ympärillään positiivisen ilmapiirin, joka kannustaa nuoria pelaajia pelaamaan vahvuuksillaan ja ulosmittaamaan omaa potentiaaliaan. Suomalaisen kohdalla se on poikinut hedelmää komealla tavalla, sillä vastuu on tuonut mukanaan kadoksissa olleen itseluottamuksen ja peli-ilon.

– On oikeasti saanut sen mahdollisuuden. Alusta alkaen huomasi koutseista, johtoryhmästä ja pelaajista, että he haluavat minun onnistuvan ja kehittyvän pelaajana. Calgaryssa oli vähän vaikeaa jonkin aikaa, mutta sitten kun pääset pelaamaan ja pelaat hyvin, sitten pelaat seuraavan pelin hyvin ja kolmannen. Tavallaan se sitä kautta lähtee menemään. Itseluottamus on ollut kova asia koko kauden aikana. On saanut sen ja ilon takaisin pelaamiseen. Se tietysti auttaa tosi paljon.