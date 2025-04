Suomalaispelaaja hirmuvireessä Kiinassa – ennätys murskaksi

Tapio Pulkkanen avasi golfin Euroopan-kiertueen kisan kenttäennätyksellä Kiinan Shanghaissa torstaina.

Suomalaispelaaja kiersi Enhance Anting GC -kentän 62 lyönnillä, mikä on yhdeksän alle ihannetuloksen. Kyseessä on uusi kenttäennätys.

Pulkkanen, 34, teki kierroksella seitsemän birdietä ja yhden eaglen (video alla), joka syntyi upealla rautalyönnillä 4. väylällä (par4).

Pulkkanen on selvässä johdossa, kun avauskierros on vielä kesken. Mukana suomalaispelaajista on myös Oliver Lindell, joka pelasi ensimmäisen päivän tulokseen +1.