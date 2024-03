Suomalaislupauksia viedään nyt joukolla Italian huippuseuroihin – maajoukkueluotsi avaa kuumaa ilmiötä: "Meillä on sellainen maine"

Italian jalkapalloakatemiat ovat houkutelleet viime vuosina kosolti suomalaispelaajia riveihinsä. Pelkästään U17-maajoukkueesta peräti kuusi pelaajaa vie uraansa eteenpäin italialaisissa akatemioissa.

Tähän kun lisätään vielä yli 17-vuotiaat pelaajat, lähentelee määrä jo toista kymmentä.

Lehtolan mukaan Suomi on pystynyt tuottamaan viime vuosina laadukkaita pelaajia, jotka kiinnostavat AC Milanin, Interin ja Bolognan kaltaisia huippuseuroja.

– Ensimmäisenä pitää sanoa kunnia pelaajille. Meillä on hyviä pelaajia, jotka kiinnostavat ulkomaisia seuroja. Se on tärkeä muistaa. Italiassa tehdään paljon töitä. He tarkkailevat paljon pelaajia ja tietysti siellä on paljon hyviä seuroja, Lehtola avaa MTV Urheilulle.

Suomalaiset tunnetaan maailmalla usein nöyrinä ja uutterina urheilijoina, jotka eivät juurikaan valita. Lehtola uskoo, että tälläkin on vaikutusta siihen, miksi Italian akatemiat hamuavat suomalaislahjakkuuksia riveihinsä.

– Meidän pelaajamme ovat hyvin esillä ja olemme saaneet maajoukkueessa kohtalaisen hyviä tuloksia ja myös nuoremmissa. Sen takia tarkkailijat löytävät meidän poikiamme. Varmaan meillä on sellainen maine, että suomalainen pelaaja on edelleen valmennettava, kuuliainen ja nöyrä tekemään töitä, Lehtola pohtii.

Yksi Italiassa pelaavista suomalaislahjakkuuksista on 16-vuotias Ilari Kangasniemi, joka siirtyi helmikuussa italialaisjätti Interin akatemiaan SJK:sta. Nuori puolustajalupaus on ehtinyt lyhyessä ajassa huomata eron italialaisen ja suomalaisen jalkapalloilun välillä.

– Peli on Suomessa vähän fyysisempää ehkä. Italiassa on tosi paljon enemmän taktista ja tosi paljon pidempiä treenejä. Siellä on pallollista osaamista paljon enemmän, Kangasniemi vertaa.

Myös Lehtola korostaa, että Italiasta huipulle ponnistaminen vaatii äärettömän kovaa työtä.

– Selvää on se, että nuorten akatemioissa kilpailu on kovempaa kuin Suomessa. Hyviä pelaajia on enemmän. Jos haluat siellä pärjätä, päästä esiin ja tehdä tulosta, sinun pitää tehdä asiat paremmin kuin täällä. Se on ihan selvä asia, Lehtola sanoo.

Suomalaisnuoria on nähty Italiassa ennenkin, mutta toistaiseksi tie akatemioista seurojen edustusjoukkueeseen on ollut pääosin tukossa.

17-vuotiaana FC Hongasta Bolognaan kesällä 2021 siirtynyt Niklas Pyyhtiä lienee yksi harvoista suomalaisista, jotka ovat saaneet jalkansa oven väliin myös aikuisten sarjoissa. Parhaillaan Serie B:ssä pelaavassa Ternanassa lainalla oleva Pyyhtiä on pelannut seitsemän ottelua Serie A:ssa.

20-vuotias maalivahti Jasper Samooja on päässyt haistelemaan Serie A:n tunnelmaa Leccessä, mutta toistaiseksi nuori kassari on nähty vain vaihtopenkillä.

Yllä mainitut pelaajat ovat kuitenkin siirtyneet suoraan seurojensa U19-joukkueisiin, eivätkä ole kulkeneet akatemiapolkua alle 17-vuotiaiden joukkueesta lähtien, kuten U17-maajoukkueen Kangasniemi, Axel Sandler (AC Milan), Martin Kirilov (Torino), Ukko Happonen (Bologna) sekä David Weiss ja Sonosi Daldum (Sassuolo).

U17-luotsi Lehtola painottaa, että vielä on turhan varhaista arvioida, kuinka menestyksellisen pelaajapolun Italian akatemiat tarjoavat suomalaisille.

– Meillä ei ole vielä nuorten akatemioista kasvanut Italiassa pelaajia Serie A:han tai B:hen. Tavallaan aika näyttää, mikä Italian voima on ja miten suomalainen pelaaja siellä pärjää, Lehtola sanoo.

Interissä uraansa luova Kangasniemi uskoo itse kovan työn palkitsevan tulevaisuudessa.

– Joka päivä vain duunia täysillä. Oletan, että seuraavan parin vuoden päästä pääsen U19-joukkueeseen pelaamaan ja sitä kautta vielä edustusjoukkueeseen, Kangasniemi toteaa.