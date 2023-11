Suomalaislupaukselta kova temppu Ruotsissa

20-vuotias Walta on pelannut ruotsalaisjoukkueessa vain 11pääsarjaottelua, joten nuorukaisen suoritukset ovat olleet vahvoja.

Walta tuli lainalle Mjällbyhyn Tanskan Nordsjällandista. Hän on tahkonnut Mjällbyn keskikentällä lähes täysiä minuutteja ja joukkueen viimeaikaiset otteet ovat olleet nousujohteisia.

Viime kierroksella Mjällby kaatoi sarjakolmosen Häckenin ja Wallan otteet vakuuttivat. Valinta kierroksen joukkueeseen oli jo kauden kolmas. Aikaisemmin suomalaisnuorukainen on tullut valituksi kierroksilla 18 ja 23.

Walta on iskenyt tällä kaudella kaksi maalia Mjällbylle. Hänen lainasopimuksensa ulottuu marraskuun loppuun asti. HJK-kasvatti on ollut vakiokasvo nuorten maajoukkueissa. Alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa Walta on pelannut kahdeksan ottelua.