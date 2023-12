Suomalaisjärkäleen sankariteolle ylistystä NHL:ssä – katso tästä viime sekuntien hirmupommi: "Hän oli kuin peto"

– Hän on ollut niin epäonninen. Hän on osunut enemmän tolppiin. Jos puolet niistä osuisi, niin hänellä olisi todennäköisesti kymmenen maalia tällä kaudella. Hän löi yhden tänä iltana ja oli kuin peto kaukalossa. Hän ansaitsi olla kehissä viime hetkillä ja teki työn puolestamme, Duchene sanoi NHL:n kotisivuilla.

31-vuotias Hakanpää pelaa nyt Dallasissa kolmatta kauttaan. Viime kaudella 82 ottelussa kertyi tehot 6+10=16. Tällä kaudella tehoja on tullut 32 otteluun 1+5=6. Dallas on voittonsa jälkeen läntisessä konferenssissa kolmantena. Nashville on seitsemäntenä.