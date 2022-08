Suomalaishyökkääjä palaa Saksasta kotimaahan – "Maajoukkueeseen myös tietenkin"

Suomen nuorisomaajoukkueissa esiintynyt Heino on alkujaan turkulaisseurojen kasvatti, sillä hän on edustanut molempia paikallisia joukkueita juniorisarjoissa, niin TPS:ää kuin Interiäkin. 16-vuotiaana Chelseaan lähtenyt pelaaja tekee nyt paluun koto-Suomeen ja edessä siintää debyytti miesten liigassa.

– On kiva päästä takaisin Suomeen, pääsee puhumaan suomea ja fiilis on hyvä. On myös hyvä tulla juuri Seinäjoelle, niin täällä pystyn keskittymään täysin jalkapalloon. Täällä on hyvät puitteet ja nimenomaan jalkapallo se juttu, tuumii Heino SJK:n tiedotteessa.