Perttu Hyvärinen palasi maailmancupiin puolentoista kuukauden tauon jälkeen. Jari Isometsä piti Hyvärisen onnistumista päivän parhaana viestinä Suomen MM-aikeiden kannalta.

Hyvärinen hiihti vapaan hiihtotavan kymmenen kilometrin kilpailussa sijalle 17 Cognessa Italiassa jäätyään 46 sekuntia kisan voittajasta, Norjan Harald Östberg Amundsenista. Kisa oli Hyväriselle vasta kauden toinen maailmancupissa.

Hyvärinen loukkasi marraskuussa nilkkaansa ja kauden aloitus venyi joulukuulle. Edellisen kerran Hyvärinen hiihti maailmancupissa joulukuun puolivälissä Davosissa, minkä jälkeen hän joutui jäämään pois Tour de Skilta sairastelun vuoksi.

Paluu venyneen tauon jälkeen maistui.

– Oli kyllä ihan mukavaa tulla kisoihin takaisin. Hyvä ja ehyt veto. Täytyy olla johonkin tyytyväinen, ja toi sija, mikä tuli, on mulle tässä vaiheessa ihan hyvä tulos. Ollaan mukana kisassa, Hyvärinen sanoi Hiihtoliitolle.

– Nyt on hyvä ja nousujohteinen buugi menossa. Ei muuta kuin jatketaan hommia.

Lue myös: Krista Pärmäkoski häipyi pikavauhtia kisapaikalta

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä toteaa, ettei ollut varsinaisesti yllättynyt Hyvärisen kelpo suorituksesta.

– Jos hiihtäjällä on olemassa tietty peruskapasiteetti, niin kyllä se sen kaivaa, Isometsä sanoo.

– Tietysti täytyy sanoa, että 46 sekuntia Cognen maastossa kympillä, ja aika paljon hiihtäjiä puutui matkalta, niin se ehkä näyttää vähän paremmalta kuin onkaan.

Hyvärinen palasi maailmancupiin kreivin aikaan. MM-hiihdot Norjan Trondheimissa alkavat reilun kolmen viikon kuluttua.

– Jokainen sekunti on tietysti kova ottaa pois, mutta jos me halutaan viestistä mitali saada, mikä miesten viestissä on ihan hyvinkin realistinen, niin kyllä siinä Perttua tarvitaan. Sinällään se oli suomalaisille ehkä päivän paras viesti, Isometsä sanoo.