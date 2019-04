Suomalaiset voivat altistua haitalliselle uv-säteilylle suuren osan vuodesta – seurauksena syöpää

Toistuva palaminen lisää syövän riskiä

Ihosyövät ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä. Kaikkein nopeimmin yleistyvä syöpä on ihomelanooma, jonka tärkein riskitekijä on uv-säteily. Syöpäjärjestöjen asiantuntijalääkäri Petteri Hervosen mukaan uv-säteily on myös ainoa ihomelanooman tunnettu riskitekijä, mutta myös ikä vaikuttaa.