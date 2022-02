Suomalaiset Pekingin olympialaisissa sunnuntaina: Miehet mitalijahtiin maastohiihtoviestissä – Leijonilla luvassa todellinen herkkupala

Suomalaisten sunnuntai käynnistyy jo aamuneljältä, kun freestylehiihdossa Anni Kärävä on mukana slopestylen karsinnoissa. Hiukan neljän jälkeen on Samu Torstin vuoro miesten suurpujottelun ensimmäisellä kierroksella. Toinen kierrs on kello 7.45.