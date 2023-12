Suomalaiset hankkivat joulupöytään 1,8 miljoonaa litraa punaviiniä – tämä on joulun ykkösruoka

Tämä on joulun ykkösruoka

Vanhemmat ikäpuolet pitävät suolaisista herkuista

Ikäpolvien välillä on Suomessa eroja siinä, millainen suuhunpantava joulutunnelman mieleen nostaa. Vanhemmille ikäpolville merkittävämpiä jouluruokia ovat perinteiset lämpimät ruoat ja suolaiset herkut. Nuoret sitä vastoin nostavat yhä enemmän esille makeat leivonnaiset, jälkiruoat, suklaat ja konvehdit.

Päivittäistavarakauppaketju Lidl on tutkinut ruokasuosikkien lisäksi suomalaisen joulupöydän inhokkeja.

Punaviini ehdton joulun juoma

Juomapuolella jouluisan mielentilan nostattaa meillä etenkin punaviini. Lejoksen Joulu on sun -tutkimukseen vastanneista yli kolmannes valitsi punaviinin joulupöydän suosikkijuomaksi.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten suosikkiolut joulupöydässä on tumma lager. Sitä on jouluna tarjolla liki kolmanneksella vastaajista. Lähes yhtä monella on joulupöydässä vaaleaa lageria.