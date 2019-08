Suomalainen sirkustaiteilija Nina, 29, putosi neljästä metristä päälleen Englannissa – toinen puoli kehosta halvaantui: ”Tajusin, että nyt rysähti enkä tunne kehoani”

”Jos olisi käynyt vähänkään pahemmin, olisin voinut neliraajahalvaantua”



Usein neljänkin metrin pudotus on sirkustaiteilijalle sellainen, josta vaan hypätään takaisin pystyyn ja jatketaan harjoittelua – patjat suojaavat pahimmilta loukkaantumisilta.

Jussilalla diagnosoitiin Brown-Sequardin oireyhtymä. Se on harvinainen neurologinen tila, jossa kehon toinen puoli on halvaantunut tai heikko ja toinen puoli on menettänyt tuntoaistimuksensa.