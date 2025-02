Suomalainen KAJ villitsee Ruotsissa – Töllötuomarit hurmaavan esityksen jälkilöylyissä

Töllötuomarit ruotivat tulevien Euroviisujen viimeisimmät käänteet.

MTV Uutisten töllötuomarit, eli toimittajat Katja Lintunen ja Jari Peltola kävivät läpi yhtä viimepäivien puhutuinta viihdeuutista, eli suomalaisen KAJ-yhtyeen menestystä Ruotsin Melodifestivalenissa. KAJ raivasi tiensä finaaliin, jonka voittaja edustaa Ruotsia Euroviisuissa. Lisäksi KAJ:n kappale Bara bada bastu on tällä hetkellä Ruotsin Spotify-listalla kuunnelluin kappale.

– Suomi todellakin on in tällä hetkellä Ruotsissa. Voitko kuvitella, että KAJ:n esityksen jälkeen heidän kappaleensa on Ruotsin Spotify-listan kuunnelluin, Peltola hehkuttaa.

Lintunen toteaa olevansa hieman skeptinen KAJ:n kappaleen suhteen, vaikka hän myöntääkin sen olevan hauska

– Tämä kappale jotenkin ärsyttää minua tosi paljon. Olen varmaan yksi harvoista, kenellä on tällainen mielipide, Lintunen sanoo.

Peltola vakuuttaa, että mikäli KAJ voittaisi Euroviisut, niin sitä juhlittaisiin myös Suomessa. Lintunen tunnustaa, että saattaisi lämmetä kappaleelle jatkossa.

– Mikäli KAJ voittaisi Euroviisut, olen varma, että torilla tavattaisiin täälläkin. Eli Suomi vähän niin kuin voittaisi Euroviisut, mikäli KAJ voittaisi, Peltola sanoo.

– Eli bileet olisivat joka tapauksessa? Lintunen kysyy.

– Silloin viimeistään tanssit tätä kappaletta siellä torilla, Peltola täräyttää.

