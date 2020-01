Stockmannilta positiivinen tulosvaroitus – kurssi hurjaan nousuun

Tilaa nousulle löytyy, sillä yhtiön kurssikehitys on ollut viime vuosina yhtä alamäkeä. Vaihdetumman B-osakkeen arvosta on viidessä vuodessa sulanut kaksi kolmannesta. Stockmann antoi tulosvaroituksen viimeksi huhtikuussa ja on käynyt läpi useita säästökierroksia.