STM:n Varhila MTV:lle: Koronatestiin pääsee jatkossa päivässä, tulokset saa toisessa – myös oireettomien testaamista laajennetaan

Varhila sanoo MTV Uutisille, että jatkossa testiin pitäisi päästä päivässä ja tulosten pitäisi olla valmiit toisen päivän kuluessa. Oireettomien testaamista laajennetaan henkilöihin, joilla on ollut riski saada tartunta esimerkiksi perheenjäseneltä, jolla on todettu koronavirustartunta. Käyttöön otetaan myös pikatestit.

Varhilan mukaan ehdotuksen toteuttaminen olisi "äärettömän haasteellista" tilanteessa, jossa oireilevienkin testiin pääsyssä on ongelmia. Hän katsoo myös, että oireettomien testaus laajamittaisesti ilman mitään riskiperusteisuutta on huomattavan tehtotonta, sillä negatiivisen tuloksen saanut henkilö saattaa seuraavan päivän testissä saadakin positiivisen tuloksen.

– Se on ehkä näyttävää, mutta ei vaikuttavaa, sanoo Varhila MTV Uutisille.

"Testimäärä nostettava 20 000:een päivässä"

Varhila pitää kohtuuttoman pitkänä aikana sitä, että testiin pääsemiseen ja tuloksen selviämiseen kuluu yhteensä lähes viikko, kuten pääkaupunkiseudulla tilanne näyttää olevan. Hän sanoo, että suurin pula on testien ottajista.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että päivittäinen testimäärä pitää syksyllä saada nostettua 20 000:een, kun nyt teoreettinen enimmäismäärä on 13 000 päivässä. Varhilan mukaan määrää on nostettava, sillä influenssakausi on alkanut ja lisäksi ensi kuun alussa käyttöön otettava "koronavilkku"-sovellus ohjaa testeihin mahdollisesti altistuneita.