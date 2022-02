Stina Nilsson kommentoi yleisintä hänestä tehtyä Google-hakua: "Ihmiset ovat uteliaita"

Maastohiihdon olympiavoittaja Nilsson vaihtoi toissakaudella lajinsa ampumahiihtoon. Tällä kaudella maailmancupissa paras henkilökohtainen sijoitus on kymmenes ja viestissä toinen. Hän valmistautuu paraikaa Pekingin talviolympialaisiin.

27-vuotias Nilsson on tietoinen, että häntä kohtaan on suurta kiinnostusta olympialaisten alla maastohiihdon saavutuksien vuoksi. Hän voitti maastohiihdossa peräti 12 MM- sekä olympiamitalia. Yksityiselämä on kuitenkin täysin toinen juttu.