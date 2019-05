Sri Lankan terrori-iskujen uhrimäärä nousi: kuolleita jo lähes 260 – joitakin turisteja yhä kateissa

Määrä saattaa edelleen nousta, sillä sairaaloissa on pahoin haavoittuneita, eikä kaikkia pahoin silpoutuneita uhreja ole vielä saatu varmuudella tunnistettua. Ainakin 40 kuolleista on ulkomaalaisia. Joitakin turisteja on niin ikään edelleen kateissa, joten kuolleiden ulkomaalaisten lukumäärä saattaa myös nousta.