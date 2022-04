Sri Lankan talouskriisi syvenee: Pörssi keskeyttää kaupankäynnin koko ensi viikoksi

Sri Lanka on kärsinyt itsenäisyytensä ajan pahimmasta talouskriisistä sekä ennätysinflaatiosta.

Ministeriön mukaan maalla on velkaa noin 51 miljardin dollarin (47 miljardin euron) arvosta.

Sri Lankan on määrä neuvotella pääsiäismaanantaina Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa talouden pelastuspaketista Yhdysvalloissa Washingtonissa.

Maassa on pulaa ulkomaisesta valuutasta, minkä takia maassa on ollut pulaa tuontitavaroista, kuten polttoaineesta ja lääkkeistä. Myös sähkökatkoja on esiintynyt runsaasti.