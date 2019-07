Hallitus tekee muutoksia kiisteltyyn translakiin – sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen avaa lain uudistuksia: "Sukupuolen pitäisi olla ilmoitusasia"

– Hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset siitä, että lähdemme uudistamaan translakia. Nämä asiat koskettavat hyvin henkilökohtaisesti monia ihmisiä, mutta toisaalta eivät ole keneltäkään pois. Itse olen sitä mieltä, että mitä parempi uudistus meillä on mahdollista saada aikaan translain osalta, sen parempi. Toivon, että voimme edetä tässä ripeästi. Eli mielestäni sukupuolen pitäisi olla ilmoitusasia, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

Translaki ei ole ainoa listalla oleva asia, johon aiotaan puuttua. Edellisen hallituksen laatima aktiivimalli ollaan purkamassa, koska se koetaan epäoikeudenmukaisena. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu linja, jolla hallitus etenee asiassa.

– Omalta osaltani voin todeta, että tämä hyvin epäoikeudenmukainen aktiivimalli tullaan purkamaan mahdollisimman pian, työ on jo käynnistetty sosiaali- ja terveysministeriössä. Tämä on yksi niistä päätöksistä, jotka hallitusohjelmaan on kirjattu, Pekonen sanoo.