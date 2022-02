Snoop Dogg vihjasi tulevasta Super Bowl show'staan – nähdäänkö esityksessä poliittinen kannanotto?

Muusikko Snoop Dogg on erityisen innoissaan tulevasta Super Bowl Halftime Show -esityksestään, jota kutsui vastikään unelmiensa täyttymykseksi.

– Ajattelen edelleen olevani unessa, koska en voi uskoa, että he antavat oikean hip-hop-artistin koristaa lavaa NFL Super Bowlissa, muusikko kertoi Associated Press -uutistoimistolle.

Muun muassa Drop It Like It's Hot - hitistään tunnettu räppäri esiintyy huippuottelun puoliajalla tänä sunnuntaina 13. helmikuuta muiden legendaaristen esiintyjien kanssa kuten Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar ja Mary J. Blige.