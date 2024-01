SM-liigassa viritellään näyttävää uudistusta – aiemmasta kömmähdyksestä nousi käsi pystyyn: "Se oli ihan selkeä virhe"

Liiga on tehnyt kulissien takana jo muutaman vuoden ajan isoa muutostyötä. Yksi merkittävin osa on liittynyt historiaan ja aiempiin tietokantoihin, jotka on pyritty yhdistämään yhden kokonaisuuden alle –Liigan tilastojen uuteen tietovarastoon. Aiempien kantojen yhdistäminen ja kokoaminen auttaa muun muassa erinäköisten ennätysten ja vertailukohtien muodostamisessa.

Tämän lisäksi Liiga pyrkii tarjoamaan entistä ajankohtaisempaa tietoa itse pelistä. Katsojille yksi näkyvin muutos on ollut se, että Liigan perinteisten tilastojen yhteyteen on ilmestynyt entistä enemmän niin sanottuja edistyneitä tilastoja kuten maaliodottamalukemat.

Nykyään jokaisesta käynnissä olevasta liigapelistä näkee sekä ottelun tilanteen että sen, kuinka paljon kumpikin pelaava joukkue on pystynyt luomaan maaliodottamaa (xG-arvo = expected goals).

Jo nyt esillä oleva vivahde on yksi osa isompaa kokonaisuutta.

– Tuomme tarjolle esimerkiksi joukkuekohtaisia maaliodottamatilastoja ja kiekonhallintaprosentteja. Koko tietovaraston ensimmäinen versio otetaan käyttöön parin seuraavan viikon aikana, Liigan digitaalisen liiketoiminnan johtaja (CDO) Jukka Sundquist sanoo.

Sundquistin mukaan tavoite on se, että Liiga pyrkii rikastamaan sarjasta tarjottavaa faktaa datan kautta.

– Haluamme tuoda uutta sisältöä hallitusti esiin. Tärkeää on se, että pystymme kouluttamaan kuluttajia, jotta he saavat erinäköisistä osoituksista mahdollisimman paljon irti, Sundquist painottaa.

Liigan tilastot rakentuvat nykyään Wisehockeyn tuottaman älykiekkodatan pohjilta. Tätä dataa hyödynnetään myös seuroissa sekä MTV:n liigalähetyksissä.

Aiemmin tilastointi tehtiin täysin ihmisvoimin. Uusi tapa on ehtinyt herättää myös närää, kun osa liigaseurojen päävalmentajista on kyseenalaistanut datan osoitukset esimerkiksi maalivahtien torjuntamäärien kohdalla.

Aihe oli isosti esillä erityisesti viime kaudella.

– Tässä huomio liittyy siihen, että kone on armoton ja silmä ei. Tuo taas johtaa poikkeamiin. Toinen asia on tekninen puoli, mistä syntyi ihan ansaitusti haloota. On selvää, että esimerkiksi ruuhkatilanteissa laatu ei ollut riittävällä tasolla. Tätä puolta lähdettiin vahvistamaan ja esimerkiksi nyt Wisehockeyllä on aina liigakierrosten yhteydessä päivystäjä, joka tarkistaa epäselvät tilanteet. Näiden liikkeiden myötä olemme päässeet sellaiselle laatutasolle, mitä muun muassa seurat ovat toivoneet. Korjauspyynnöt ovat jääneet aivan minimiin, Sundquist kertoo.

– ”Konvertointi” on se, mikä on jäänyt Liigan osalta vajaaksi. Selvää on se, että Liiga ei kommunikoinut tarpeeksi hyvin sitä, miksi asioita muutetaan. Se oli ihan selkeä virhe, mikä myönnettiin avoimesti. Olemme päässeet tuosta todella paljon eteenpäin, Liigan viestintäpäällikkö Tuomas Nyholm jatkaa aiheesta.